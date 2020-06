Ayem Nour amincie de 8 kg : photo de son nouveau corps et régime express dévoilé

Depuis la naissance de son fils Ayvin (4 ans, fruit de ses anciennes amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet), Ayem Nour a un rapport particulier avec son corps. Durant sa grossesse, la belle brune de 31 ans avait pris une trentaine de kilos, un poids qui a beaucoup fait parler lors de son retour à la télévision dans le Mad Mag de NRJ12, peu de temps après la naissance. Mais depuis, elle a perdu du poids et n'hésite pas à le faire savoir afin de, peut-être, motiver les femmes qui se sentent mal dans leur corps.

Ayem Nour a eu du mal à perdre ses kilos de grossesse. À plusieurs reprises, elle avait confié qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Mais en septembre 2017, l'ancienne meilleure amie de Nabilla Benattia était mieux dans son corps et donc dans sa tête. Elle avait perdu pas moins de 11 kilos en faisant davantage attention à son alimentation et en se remettant au sport. Et il y a un an, elle révélait avoir perdu 25 kilos.

Depuis, la jeune maman fait toujours autant attention à son alimentation. Ce vendredi 26 juin 2020, Ayem Nour a révélé son poids actuel en story Instagram, l'occasion de découvrir qu'elle pèse 68,4 kilos. "Les filles, voici mon poids actuel, sachant qu'au début du confinement, je faisais 77 kilos ! Perte de plus de huit kilos en deux mois et là, en ce moment, je continue de manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle, donc forcément le poids ne bouge pas, ", a-t-elle commenté sa publication.

Ayem Nour a ensuite révélé comment elle avait fait pour se délester de ses kilos. "Il y a plein de petites astuces. Par exemple, moi, j'adore les pâtes, donc j'ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j'ai pris très light. Il y a plein de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises. J'ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J'achète de la farine de châtaigne ou d'épeautre par exemple. Je suis vraiment sur une alimentation Kéto (ou cétogène). Franchement ce régime est top. Il n'y a que des bonnes choses dedans". Grâce à ce régime faible en glucides et protéines, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) espère atteindre au moins les 60 kilos. Souvent interrogée sur son poids, elle compte bien dévoiler plus régulièrement son évolution physique. Une nouvelle qui devrait réjouir ses fans qui suivent attentivement ses aventures.