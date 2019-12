Ayem Nour, maman comblée : elle partage une adorable photo "père et fils"

Ce n'est pourtant pas une séparation qui s'était effectuée dans le calme... Trois mois seulement après avoir donné naissance à son fils Ayvin-Aaron en juin 2016, Ayem Nour et son époux, l'homme d'affaires Vincent Miclet, mettaient un terme à leur idylle. Depuis lors, les anciens amoureux se partagent la garde du petit garçon. Mais malgré cette situation compliquée, les parents ont toujours mis un point d'honneur à rendre leur fils le plus heureux possible. De son côté, Ayem Nour protège son enfant de l'exposition médiatique et préserve son anonymat en dissimulant son visage. Pourtant, la brune plantureuse partage souvent des photos de lui. Le 26 décembre 2019, au lendemain de Noël, elle a d'ailleurs posté une émouvante photo d'Ayvin et de son père.

Sur un instantané en couleur, on peut voir le petit bonhomme fermement tenu par son papa alors que tous deux barbotent dans la mer. Protégé par un gilet de sauvetage jaune, le garçonnet de 3 ans enserre le cou de son papa de ses petits bras. En légende, Ayem Nour écrit : "L'amour d'un père et d'un fils. Je viens de recevoir cette photo, je tenais à la partager avec vous... Tout simplement... Je t'aime mon fils et ton papa aussi t'aime très fort."