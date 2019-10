Ayem Nour bientôt de retour dans Le Mag ? NRJ12 confirme !

Grande nouvelle ! La belle Ayem Nour, ancienne candidate de Secret Story 5, s'était doucement éclipsée du paysage audiovisuel français ces dernières années afin de s'occuper de son fils Ayvin, né le 7 juin 2016 de sa relation avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. Mais aujourd'hui, selon une exclusivité du magazine Télé Star, la bombe s'apprête à faire son grand retour !

C'est désormais confirmé. La chaîne NRJ12 compte relancer Le Mag l'année prochaine à l'occasion de la saison 12 des Anges de la télé-réalité et c'est Ayem Nour qui reprendra la présentation de l'émission puisque Capucine Anav aurait refusé le poste !

C'est donc en terrain connu que la jeune maman de 30 ans fera son grand retour à la télévision, elle qui avait commencé par co-animer l'émission aux côtés de Matthieu Delormeau en 2012. Alors que le programme était renommé le Mad Mag, Ayem Nour a pris les commande de ce dernier entre 2016 et 2017 avant d'être finalement remplacée par son chroniqueur Aymeric Bonnery. Mais les mauvaises audiences ont fini par forcer la chaîne à arrêter l'émission en catastrophe, réduisant ainsi à néant les chances de retour de la belle plantureuse.

Ayem Nour avait récemment sous-entendu un retour imminent, lors de son passage à l'émission radio Salade Tomate Oignon de la station VLMédia : "C'est en pourparlers, on discute. Maintenant que le milieu sait que mon petit est scolarisé et que je suis un peu plus ouverte à la discussion, au sujet de reprendre la télé, il y a des petites discussions qui se font", avait-elle déclaré malicieusement.