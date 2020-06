Coralie Porrovecchio hospitalisée après son accouchement : "J'ai cru mourir"

Coralie Porrovecchio, plutôt discrète depuis la naissance de Leeroy le 23 mai 2020, a fait des confidences sur son compte Snapchat ce week-end. La jolie candidate de Secret Story 9 en 2015 a notamment révélé avoir été hospitalisée après son accouchement.

"J'ai eu une petite complication, une infection aux reins, ce qui m'a valu une autre hospitalisation après l'accouchement, une petite semaine après", a-t-elle commencé par expliquer. Mais avant d'entrer dans les détails, la belle brune a d'abord raconté son accouchement qui a été idéal : "On m'a déclenché, car j'ai dépassé mon terme de deux jours. Du coup, je suis rentrée à l'hôpital le matin vers 10h, le travail a duré douze bonnes heures et j'ai accouché le soir. L'accouchement a duré vingt minutes, tout s'est bien passé, c'était génial. Je n'ai pas du tout eu mal car j'ai eu la péridurale assez tôt."

Sur son petit nuage, Coralie Porrovecchio a ensuite vite déchanté. A partir de la deuxième nuit passée chez elle, elle dit avoir vécu un calvaire. "J'avais des bouffées de chaleur, je tremblais, j'avais froid, de la fièvre, je transpirais des gouttes d'eau. Franchement, je n'ai jamais eu aussi mal dans mon corps de toute ma vie. À côté, l'accouchement, c'était rien, car là, la douleur était extrême", explique la compagne du joueur de l'OM Boubacar Kamara. Puis, elle poursuit : "On a été a l'hôpital, ils ont dit que c'était à cause de la montée de lait, mais ça a duré encore deux ou trois jours. J'ai dû appeler l'ambulance car la douleur était terrible. J'ai cru que j'allais mourir. Là, on a détecté une infection aux reins qui a heureusement été soignée à temps."

En plus de la douleur physique, Coralie Perrovecchio a souffert d'être séparée de son Leeroy qui n'avait que quelques jours : "C'était compliqué car je n'avais encore jamais passé de moments loin de Leeroy et à chaque photo que Boubacar m'envoyait... C'était une horreur, mais il fallait vraiment que l'on me soigne. La douleur était beaucoup trop extrême." Pire, comme elle le révèle ensuite, si on ne l'avait pas soignée à temps, cela aurait pu s'étendre et avoir des conséquences plus graves. Aujourd'hui, la jeune femme a encore bien du mal à se remettre et avoue être encore très fatiguée.