Coralie Porrovecchio maman : l'ex-candidate de Secret Story a accouché

C'est le 13 février 2020 que Coralie Porrovecchio avait révélé qu'elle était enceinte, en posant avec Boubacar Kamara, son baby bump bien en avant. "Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, je tenais à le partager avec vous. Je dois reconnaître que je ne pourrais pas le cacher davantage. Mais ce qui grandit en moi depuis quelques mois, cette magie, c'est plus grand que tout ce que je ne pouvais imaginer. Ça nous réconcilie sur ce qui est essentiel", avait-elle écrit dans un premier temps. Elle avait ensuite fait une tendre déclaration à l'homme qui partage son quotidien : "Une nouvelle aventure commence dans nos vies. À mon ami, mon mari, avec toi, je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m'as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t'aime."

Très discrète en ce qui concerne sa vie privée, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets n'avait pas dévoilé le sexe de son bébé durant toute sa grossesse. Coralie Porrovecchio avait donc encore moins dévoilé son prénom. En revanche, elle s'était un peu confiée sur ses maux de grossesse le 18 février : "L'acidité et le fait que je n'arrive pas à dormir correctement." Et le 23 mars, elle avait déclaré : "Ça fait trois jours que j'ai vraiment du mal à dormir, je me réveille en pleine nuit. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas fatiguée comme on ne fait pas grand-chose de nos journées. Je ne trouve pas ma position, je m'endors, je me réveille. J'ai beaucoup d'acidité en ce moment aussi. Je prenais un antibiotique qui m'avait tout fait partir, mais j'ai arrêté à cause du coronavirus. Je me prépare aussi au fait que le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu."