Coralie Porrovecchio enceinte et confinée : "Je dors mal..."

Comme tous les Français, du moins ceux qui ne sont pas obligés de se rendre sur leur lieu de travail, Coralie Porrovecchio est confinée chez elle depuis le 17 mars 2020, à cause du coronavirus. La candidate de Secret Story 9 (2015) tente de s'occuper comme elle le peut et fait, notamment des exercices physiques. Mais le 23 mars, elle n'a pas caché que ce n'était toujours simple, notamment à cause de la fatigue.

L'ancienne candidate de 24 ans est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le joueur de l'OM Boubacar Kamara (20 ans). Et bonne nouvelle, elle a des rendez-vous importants dans les jours à venir comme elle l'a confié sur Snapchat : "Je suis hyper contente parce que demain j'ai rendez-vous avec la sage-femme par visio. Ça me fait une petite occupation dans la journée et ça me fait plaisir de parler du bébé. Mercredi, j'ai ma dernière grosse écho. J'espère que ça ne va pas être annulé."

Coralie Porrovecchio va en profiter pour poser quelques questions, car, depuis quelques jours, elle n'est pas au meilleur de sa forme. "Ça fait trois jours que j'ai vraiment du mal à dormir, je me réveille en pleine nuit. Je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas fatiguée comme on ne fait pas grand-chose de nos journées. Je ne trouve pas ma position, je m'endors, je me réveille. J'ai beaucoup d'acidité en ce moment aussi. Je prenais un antibiotique qui m'avait tout fait partir, mais j'ai arrêté à cause du coronavirus. Je me prépare aussi au fait que le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu", a-t-elle précisé. Espérons que la sage-femme qui la suit pourra l'aider à aller mieux !