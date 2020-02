Coralie Porrovecchio enceinte : maux de grossesse, kilos... premières confidences

Ce n'est plus un secret, Coralie Porrovecchio est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le joueur de l'OM Boubacar Kamara (20 ans). Après avoir annoncé l'heureuse nouvelle, la candidate de Secret Story 9 (2015) a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram, le 18 février 2020.

Et l'un des sujets qui passionnaient le plus les internautes était sa prise de poids. Nombreux sont ceux à lui avoir demandé combien de kilos elle avait pris depuis le début de sa grossesse. Coralie Porrovecchio a donc révélé que sa balance affichait 10 kilos en plus. La jeune femme de 24 ans a ensuite admis auprès de ses fans qu'elle avait "très peur" de l'accouchement. "C'est dieu qui donne, ça nous importe peu tant qu'il est en bonne santé", a-t-elle écrit quand on lui a demandé si elle préférait une petite fille ou un petit garçon. Enfin, elle s'est confiée sur ses maux de grossesse : "L'acidité et le fait que je n'arrive pas à dormir correctement."

En revanche, Coralie Porrovecchio n'a pas souhaité dire à combien de mois de grossesse elle était ni si elle attendait une petite fille ou un petit garçon.