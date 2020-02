Coralie Porrovecchio enceinte : elle attend son premier bébé avec Boubacar

Coralie Porrovecchio rejoint le mouvement ! Après Julie Ricci, Hillary des Ch'tis ou encore Carla Moreau et Jessica Thivenin, c'est à son tour de découvrir prochainement les joies du pouponnage. Sur Instagram, la jolie brune a révélé attendre son premier enfant en publiant une magnifique photo d'elle et son chéri, le footballeur Boubacar Kamara. Sur le cliché, l'ex de Raphaël Pépin dévoile un ventre déjà très arrondi, et pour cause, elle indique être enceinte depuis "quelques mois" déjà. "Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, je tenais à le partager avec vous. Je dois reconnaître que je ne pourrais pas le cacher davantage. Mais ce qui grandit en moi depuis quelques mois, cette magie, c'est plus grand que tout ce que je ne pouvais imaginer. Ça nous réconcilie sur ce qui est essentiel", lit-on en légende.

Le texte se poursuit avec un tendre message adressé à son jeune compagnon de 20 ans. "Une nouvelle aventure commence dans nos vies. A mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m'as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t'aime." En un rien de temps, Coralie Porrovecchio a reçu une vague de commentaires bienveillants de la part de ses nombreux followers. Ses grandes copines de télé-réalité n'ont évidemment pas manqué de la féliciter, même si pour la plupart, elles étaient déjà au courant, à l'image de Mélanie Da Cruz, Amélie Neten mais aussi Anaïs Camizuli. Ce bébé à venir a la chance d'être d'ores et déjà entouré d'une multitude de tatas !

A seulement 24 ans, Coralie Porrovecchio entame donc un nouveau chapitre dans sa vie plusieurs mois après avoir dit "oui" à Boubacar Kamara, lequel évolue au poste de défenseur à l'Olympique de Marseille. Le couple se fréquente depuis 2018 et à en croire leurs multiples déclarations d'amour sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas près de se lâcher.