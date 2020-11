Ayem Nour amincie de 27 kilos : avant/après saisissant en sous-vêtements !

Les téléspectateurs ont connu Ayem Nour en 2011 dans Secret Story 5. Visage d'ange, corps de rêve et tempérament de feu, la jolie brune avait fait sensation. Des années plus tard, celle qui formait un faux couple avec Daniel dans la Maison des secrets avait trouvé l'amour auprès de l'homme d'affaires Vincent Miclet dont elle est aujourd'hui séparée. Ensemble, le couple a eu un petit garçon prénommé Ayvin, né le 7 juin 2016. L'arrivée de ce bébé est un véritable bonheur. Mais au fil des mois, Ayem Nour peine à perdre ses kilos de grossesse et à retrouver sa silhouette zéro défaut. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, elle a pris sa revanche.

En story sur Snapchat ce lundi 30 novembre 2020, l'ancienne animatrice du Mad Mag sur NRJ12 a retracé son parcours en images. Elle a ainsi partagé un montage photos sur lequel elle pose en 2016, alors qu'elle était enceinte de son fils Ayvin et qu'elle pesait 86 kilos.

Elle se dévoile ensuite en bikini deux mois après l'arrivée de bébé. "Humiliations publiques, moqueries, méchanceté gratuite, blagues de mauvais goût, photos volées par la presse... Bref, sale délire", se souvient-elle. Et à ce moment-là, Ayem Nour confie "ne plus savoir". "Impossible de retrouver mes 61 kilos d'avant grossesse, je continue l'émission malgré tout... Je décide de vivre 'avec", poursuit-elle.

Ayem Nour amincie : "Je retrouve un bien-être dans mon corps, enfin"

Enfin, après un régime alimentaire particulier – le régime Keto, qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras –, des séances de sport régulières et surtout de la volonté, l'heureuse maman a atteint son objectif ! Elle a pris la pose en sous-vêtements le 28 novembre 2020... et annonce peser désormais 59,6 kilos ! Elle s'est donc délestée de 27 kilos en quatre ans ! Une victoire pour la star qui évoque une "prise de conscience sur [son] poids et [sa] santé".

"Aujourd'hui Ayvin a quatre ans et enfin je retrouve un bien-être dans mon corps, je ne regrette rien, lance l'ancienne camarade de Caroline Receveur et Nabilla Benattia dans Hollywood Girls. Cette expérience m'a appris beaucoup sur les autres, sur ce milieu, sur les vraies choses de la vie, sur moi, sur mon corps et surtout j'ai eu ce merveilleux petit être qui fait de ma vie une succession de joie et de bonheur au quotidien... Alors merci à lui (...) et surtout plus que tout merci mon dieu de m'avoir donné la force de trouver la solution en moi et le courage d'affronter mes doutes, mes fausses croyances et mes peurs..."