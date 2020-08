Secret Story : Que devient Daniel, l'ex d'Ayem Nour ?

En juillet 2011, soit il y a déjà neuf ans, Daniel intégrait Secret Story 5. Le sosie de Johnny Depp avait pour mission de former un faux couple avec la belle Ayem Nour. Depuis, la jeune femme de 31 ans a fait les beaux jours de NRJ12 avant de s'éloigner des écrans. De son côté, Daniel a peu à peu disparu... Mais que devient-il ?

De mannequin à créateur de mode et produits luxueux

Après son premier passage télévisé, Daniel a réitéré l'expérience. En effet, en 2012, il a participé à Big Brother en Italie, avant, l'année suivante, un bref retour dans la septième saison de Secret Story sur TF1. Deux nouvelles expériences qui ont permis au jeune mannequin de devenir entrepreneur. En 2013, l'ex-compagnon de la belle Ayem Nour a lancé Maison Bastet, une marque de prêt-à-porter. Il propose des T-shirts, sweats, vestes, pantalons, bonnets et chapeaux fabriqués en Italie à base de matériaux de haute qualité. D'ailleurs, Julien de Secret Story 6, avec qui il a gardé contact, a pris la pose pour ses créations.

Trois ans plus tard, en 2016, Daniel créait Pacifique Avant Garde. La marque se veut haut de gamme et propose un large panel d'articles. Ainsi, l'ancien candidat de Secret Story commercialise des parfums, bougies et même du thé ! La particularité de Pacifique Avant Garde réside dans ses ingrédients et produits de qualité, soigneusement choisis pour leurs vertus. Il est ainsi possible de s'offrir du thé à base de guarana, de pissenlit ou encore de cardamome. Pour ce qui est des parfums, Pacifique Avant Garde crée chacune de ses senteurs en collaboration avec des nosologues primés à New York. Une bouteille coûte environ 100 euros. Enfin, les bougies de la marque sont fabriquées en France par des maîtres parfumeurs et coulées à la main dans chaque verre. Pas de cire artificielle, ni additifs, ces bougies affichent une composition clean. Pour embaumer son intérieur, il faut compter 40 euros.

Un passé de rappeur après Secret Story

Mais avant de créer ses marques, le beau brun au sourire charmeur s'était lancé dans le rap... "J'ai eu la chance de faire des concerts en Italie pendant un an et demi. J'ai beaucoup appris, confiait-il à nos confrères de 20 Minutes en 2015. Maintenant, il faut être concentré sur la chose la plus importante. Les vêtements, c'est mon futur, ma carrière. La musique, c'est plus un hobby, quelque chose que je fais sans prétention." Toujours aussi passionné de musique, l'entrepreneur suisso-italien avait été aperçu sur le tournage du clip Billets des rappeurs Ninho et Capo Plaza en mars 2019.

Côté coeur, Daniel reste très secret. Impossible de savoir s'il est en couple ou non... Mais une chose est sûre, Ayem et lui ont bel et bien tourné la page ! La jolie brune a vécu une belle idylle avec le richissime homme d'affaires Vincent Miclet, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Ayvin (4 ans). Désormais séparée du papa de son fils, elle se fait elle aussi discrète sur ses amours.