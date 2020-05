Ayem Nour maman : photo inédite du jour de la naissance d'Ayvin

Le 7 juin 2016, la vie d'Ayem Nour a été chamboulée. À cette date-là, l'ancienne star de télé-réalité a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Ayvin. Presque quatre ans ont passé depuis son arrivée et la belle brune ne pourrait être plus comblée. Inséparable de son enfant, Ayem voit le confinement comme une belle opportunité de se rapprocher encore plus de lui. Cette période est également l'occasion pour elle de constater que le temps file vraiment à toute allure. Vraisemblablement nostalgique, elle a fouillé dans ses archives lundi 4 mai 2020 et en a tiré un cliché précieux, datant du jour de sa naissance.

Sur Instagram, bien qu'elle se fasse discrète depuis un moment maintenant, elle n'a pas résisté à l'envie de le partager avec ses milliers d'abonnés. On y voit Ayvin endormi et lové dans les bras de sa maman, laquelle lui offre un tendre baiser. "Le plus beau jour de ma vie que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui... Mon fils... Je t'aime toi, tu es ma vie, ma raison de vivre, ma fierté, tu es tout pour moi, tout!!! Sois une belle personne mon fils... C'est le plus important, le reste on s'en moque. Ayvin", légende-t-elle tendrement. Un souvenir qui en a ému plus d'un. En commentaires, les internautes sont nombreux à avoir fondu devant la photo d'Ayvin bébé. "Magnifique", "Du pur amour", "La plus belle des choses qui soit", écrivent-ils, attendris.

Il est rare qu'Ayem Nour s'épanche sur ses sentiments sous le regard du grand public. Depuis qu'elle est maman, elle a même entrepris de retrouver un certain anonymat dans le but de se consacrer entièrement à son fils, né de sa relation avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. "Quand j'étais à la télé, je ne pouvais rien faire, j'étais bloquée tous les jours en plateau. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai pas pu faire, je le rattrape un petit peu. (...) De me dire que je suis absente alors que c'est les meilleurs moments de son enfance. Je ne voulais pas louper ça !", confiait-elle sur l'antenne de VL Média en octobre 2019.