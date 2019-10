Ayem Nour se "cache" depuis 3 ans : confidences sur son absence et sur son fils

Sa dernière télé remonte à il y a trois ans, sur le plateau de TPMP People. Depuis, Ayem Nour, découverte dans Secret Story 5 en 2011, a oscillé entre le métier d'animatrice et celui d'actrice sur NRJ12. Que devient-elle depuis, pense-t-elle revenir ? Elle répond.

Aujourd'hui, invitée dans l'émission Salade Tomate Oignon de VLMédia, la belle Ayem Nour se confie sur les raisons de son absence prolongée : "Je me cache... ma dernière apparition télé ne s'est pas très bien passée, c'était sur TPMP People. (...) Quand t'as quinze personnes sur toi et que t'es seule, j'appelle pas ça un règlement de compte..."

Maman d'un petit Ayvin depuis le 7 juin 2016, fruit de son amour avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, Ayem Nour a donc souhaité retrouver un peu d'anonymat et surtout se consacrer à son fils. "Depuis, je vis ma petite vie tranquille avec mon fiston. (...) Quand j'étais à la télé, que j'avais la quotidienne, je ne pouvais rien faire, j'étais bloquée tous les jours en plateau. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai pas pu faire, je le rattrape un petit peu. (...) J'avais besoin qu'il soit scolarisé, je voulais m'enlever ce stress de la tête, de me dire que je suis absente alors que c'est les meilleurs moments de son enfance. Je voulais pas louper ça !", poursuit-elle.



Même si l'ancienne animatrice de NRJ12 affirme que cette pose lui a fait du bien, elle avoue aussi que les plateaux de télévision commencent à lui manquer et évoque même un éventuel retour sous les projecteurs : "Non, très honnêtement, je ne vais pas m'inventer une vie, dire qu'il y a un doss'... c'est en pourparlers, on discute. Maintenant que le milieu sait que mon petit est scolarisé et que je suis un peu plus ouverte à la discussion, au sujet de reprendre la télé, il y a des petites discussions qui se font, mais il n'y a rien qui est fait", déclare-t-elle, le sourire aux lèvres.

Préparons-nous donc, peut-être, à accueillir de nouveau Ayem Nour sur nos petits écrans !