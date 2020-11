Ayem Nour amincie de 15 kilos : photo en mini-jupe pour dévoiler son nouveau corps

Ayem Nour entretient un rapport particulier avec son corps. A l'époque où elle était enceinte d'Ayvin (4 ans, fruit de ses anciennes amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet), la belle brune de 31 ans avait pris une trentaine de kilos et avait eu bien du mal à les perdre. Mais, à force de persévérance, elle avait fini par s'affiner. Si elle a fait le yoyo ces dernières années, la jeune maman est bien décidée à ne pas relâcher ses efforts et ça paie !

Depuis plusieurs mois, Ayem Nour suit (avec plus ou moins de rigueur) le régime Kéto qui consiste à diminuer sa consommation de glucides et de protéines et à augmenter la proportion de l'énergie qui provient des gras. Elle fait également des exercices physiques. Grâce à sa détermination, l'ancienne animatrice du Mag de NRJ12 voit son poids descendre au fil des mois sur la balance. Fin juin 2020, elle révélait avoir perdu pas moins de 8 kilos. Un peu plus de quatre mois plus tard, elle en a quasiment perdu... le double !

Lundi 9 novembre, Ayem Nour s'est prêtée au jeu des questions réponses avec ses fans sur Instagram. Et l'un d'eux lui a demandé combien de kilos elle avait perdu. "15 kilos", a-t-elle donc répondu. Un message accompagné d'un émoji représentant un bras musclé et un smiley avec des coeurs à la place des yeux. Les internautes ont aussi pu voir en fond une photo de la jeune femme, divine en mini-jupe jaune moutarde et en haut et cuissardes blancs. L'occasion de constater qu'en effet, l'ancienne candidate de télé-réalité a bien fondu.

Fin juin, Ayem Nour pesait 68,4 kilos. "Perte de plus de huit kilos en deux mois et là, en ce moment, je continue de manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle, donc forcément le poids ne bouge pas, ", expliquait-elle. Elle avait ensuite révélé comment avait fait pour se délester de ses nombreux kilos. "Il y a plein de petites astuces. Par exemple, moi, j'adore les pâtes, donc j'ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j'ai pris très light. Il y a plein de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises. J'ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J'achète de la farine de châtaigne ou d'épeautre par exemple. Je suis vraiment sur une alimentation Kéto (ou cétogène). Franchement ce régime est top. Il n'y a que des bonnes choses dedans". Son objectif était d'atteindre au moins le 60 kilos, mission réussie donc.