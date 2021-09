Gims et Demdem : Soirée gourmande avec un couple de superstars américaines !

"Merci à @iamcardib @offsetyrn @demdem (...) et plein d'autres d'être venu à mon événement @fya.pizza (...) À très vite pour la suite !", a écrit Gims sur Instagram, en légende de la vidéo le montrant en compagnie de Demdem, Cardi et Offset. Cette rapide apparition a visiblement donné l'appétit aux deux Américains, qui ont ensuite dîné au restaurant César, situé Rue Wagram, toujours dans le 8e arrondissement, et conclu leur folle soirée Chez Tania, club situé Rue Richelieu, dans le 1er arrondissement.

Un peu plus tôt dans la journée, Cardi et Offset ont fait du shopping ! Les parents de Kulture (3 ans) et d'un petit garçon (né le 4 septembre 2021) sont notamment passés par les boutiques Balenciaga et Chanel. D'humeur généreux, Offset a régalé son épouse, dépensant 34 290 euros rien qu'au magasin Chanel de la Rue Cambon. Leur sortie a provoqué des mouvements de foule. Inratable dans sa tenue Schiaparelli, Cardi a attiré les jeunes fans, les photographes et les curieux !

Quelques semaines après son accouchement et la naissance de son deuxième enfant, Cardi s'éclate dans une Ville lumière en effervescence. Mardi 28 septembre, l'artiste avait embrasé le Musée des Arts Décoratifs à l'occasion du vernissage de l'exposition Thierry Mugler : Couturissime.

Que nous réserve-t-elle ensuite ?