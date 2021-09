Cardi B maman : la rappeuse a accouché de son deuxième enfant, premières photos de bébé

Cardi B et Offset ont accueilli leur petit garçon, samedi 4 septembre. Sur Instagram, les deux artistes américains ont posté, lundi 6 septembre, des photos de leur bébé, dont le nom n'a pas encore été révélé. A l'hôpital, les heureux parents ont posé avec leur nouveau-né dans les bras, emmitouflé dans une couverture de couleur bleu. Très sobrement, l'interprète de I like it like that a marqué la date de naissance de son bébé, en légende de son cliché. "4/9/21", note-t-elle suivi d'un émoji dinosaure, d'un coeur bleu et d'un nounours.

De son côté, celui qui fait partie du groupe Migos a écrit : "Chapitre 5", référence au nombre d'enfants qu'il possède. En effet, le rappeur de 29 ans est déjà papa de la petite Kulture (3 ans) avec Cardi B mais aussi de Jordan, Kody, and Kalea (11, 6 et 3 ans) avec...trois femmes différentes ! Ce bébé est donc son cinquième enfant et le deuxième de Cardi B. Dans un communiqué, le couple, qui a failli divorcer en septembre 2020, a déclaré : "Nous sommes emplis de joie de pouvoir finalement rencontrer notre fils. Il est déjà beaucoup aimé par sa famille et nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et soeurs", comme le rapporte le site américain Just Jared.