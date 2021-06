Cardi B enceinte de son 2e enfant avec Offset : photo nue pour confirmer l'heureuse nouvelle

Cardi B a créé l'événement dimanche 27 juin 2021, à deux reprises. Une première fois, lors de la cérémonie des BET Awards. Alors qu'elle performait sur la scène en compagnie de son compagnon Offset et du groupe de ce dernier, Migos, la torride rappeuse de 28 ans a dévoilé un joli ventre déjà bien arrondi. Et plus tard dans la soirée, elle a à nouveau créé un buzz, mais cette fois sur son compte Instagram, en dévoilant une photo d'elle nue. Sur le cliché, on peut voir la musicienne tenir son ventre alors qu'une partie de son corps est recouverte de peinture blanche. Sans surprise, les félicitations pleuvent pour les futurs parents. Lizzo, Selena Gomez, Khloé Kardashian, Lil Nas X et bien d'autres ont commenté ce cliché divin.