Lil Nas X : Son pantalon craque au pire endroit en plein direct après une danse osée

Un drame. Lil Nas X pourra au moins se dire que c'est déjà arrivé à nombreux de ses aînés, de Cardi B à Kanye West en passant par Katy Perry. Le vainqueur de deux Grammy Awards a craqué son pantalon en pleine performance, lorsqu'il interprétait son tube Montero (Call Me by Your Name) en direct pour la première fois, sur la scène du SNL.

L'artiste de 22 ans - dont le pantalon a craqué pile au niveau de son entrejambe - n'a même pas pu montrer l'étendue de ses talents de pole-danceur. Une main cachant son sexe, Lil Nas X n'a pas pu enjamber la barre comme il l'aurait voulu, ni exécuter l'intégralité de sa chorégraphie élaborée. "Ne me dites pas que mon pantalon a craqué en direct à la télévision. Je voulais tellement faire ma routine de pole dance et voilà ce que j'ai eu", a larmoyé le chanteur américain sur Twitter après son passage.

Lil Nas X peut toutefois se satisfaire de sa prestation très originale et dénuée de fausse note, à l'univers calqué sur le clip du titre. Sorti en mars 2021, le single passe désormais sa cinquième semaine en première place du Billboard Global 200, ce qui fait de Montero le titre réalisé par un artiste masculin resté le plus longtemps en tête du top, et ce malgré une polémique sur l'utilisation de symboles religieux dans le clip.