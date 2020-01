Grammy Awards : Ariana Grande, Lil Nas X... Les looks les plus surprenants

Les mannequins Chrissy Teigen et Alessandra Ambrosio, sublimes en Yanina Couture et Balmain, ainsi que les chanteuses FKA twigs et H.E.R., respectivement habillées en Ed Marler et Balmain, ont aussi attiré les regards aux 62e Grammy Awards.

Côté hommes, les photographes ont pris plaisir à voir parader Nick Jonas en costume doré Zegna, Chris Brown (accompagné de sa fille Royalty) et sa coiffure bigoût, le lauréat du Meilleur album de rap Tyler, The Creator ainsi que les fantasques Lil Nas X, tout de Versace vêtu et Billy Porter.