Grammy Awards 2020 : Billie Eilish brise un nouveau record

Billie Eilish a marqué l'histoire de la musique, dimanche 26 janvier 2020. La jeune artiste californienne a raflé quatre trophées lors des Grammy Awards, remportant un prix pour chaque catégorie dans laquelle elle était nommée. Enregistrement de l'année, album de l'année, chanson de l'année et meilleur album pop vocal : l'interprète de Idontwannabeyouanymore devient la plus jeune artiste à avoir remporté le prix de l'album de l'année, battant au passage le record détenu par Taylor Swift.

D'autres artistes talentueux se sont partagé le reste des trophées. On compte par exemple Lil Nas X, qui a remporté deux Grammys, dont celui du meilleur clip pour Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) et celui de la meilleure performance rap pour le génial Panini. Le prix du meilleur album rap a été remis à Tyler, the Creator pour Igor. Lizzo a également remporté le prix de la meilleure performance solo avec Truth Hurts et celui du meilleur album de musique contemporaine avec Cuz I Love You.

Pour cette 62e édition comme celles d'avant, qui se tenait à Los Angeles, c'est la Recording Academy, organisation regroupant les professionnels de l'industrie du disque, qui a remis les prix aux artistes. La soirée a été marquée par les performances de Demi Lovato, Ariana Grande, Camilla Cabello et tant d'autres. John Legend, le rappeur Meek Mill et DJ Khaled sont quant à eux montés sur scène pour une performance à la gloire de Nipsey Hussle, tué l'an dernier à Los Angeles et qui a reçu deux prix à titre posthume. Outre l'hommage à Kobe Bryant, la 62e édition des Grammy Awards a aussi salué la mémoire de deux stars de la musique disparues, Prince et le rappeur Nipsey Hussle.

La liste des principaux vainqueurs :

Album de l'année

Billie Eilish – Where We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Enregistrement de l'année

Billie Eilish – Bad Guy

Chanson de l'année – attribuée aux auteurs/compositeurs

Billie Eilish et son frère Finneas O'Connel – Bad Guy

Révélation de l'année

Billie Eilish

Meilleure vidéo musicale

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Meilleur album rap

Tyler, the Creator – Igor

Meilleur album vocal pop

Billie Eilish – Where We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Meilleure performance pop solo

Lizzo – Truth Hurts

Meilleur duo ou performance collective pop

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Meilleur album de musique urbaine

Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)