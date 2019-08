Billie Eilish photoshopée et topless : son coup de gueule contre un magazine

À 17 ans, Billie Eillish est LA révélation de l'année. Son titre Bad Guy est écouté dans le monde entier, ses concerts se jouent à guichets fermés et tous les festivals se l'arrachent : la jeune chanteuse séduit les foules. Son personnage atypique fascine, porté par ce look singulier. La tête d'affiche de Coachella s'affiche toujours dans des vêtements très amples, avec peu de maquillage et les cheveux colorés. Mais il y a bien une raison pour laquelle Billie porte des habits qui font trois fois sa taille normale : elle ne veut pas que son corps soit instrumentalisé, surtout pas à 17 ans.

Chauve et photoshopée à son insu

Voilà pourquoi elle était très remontée, à juste titre, contre l'édition allemande de Nylon. Pour l'édition de septembre, le magazine a cru bon de "mettre à nu" l'adolescente, la photoshoppant à son insu dans un corps nu et doré d'humanoïde. Chauve et topless, Billie Eillish est tout simplement méconnaissable. "Qu'est-ce que c'est que cette merde ? 1, je n'ai jamais été approchée par Nylon pour cette couverture. Je ne savais pas qu'elle allait exister, pas plus que les gens de mon équipe. 2, ce n'est même pas une vraie photo de moi, je n'ai pas eu mon mot à dire. 3, vous avez fabriqué une photo de moi sans T-shirt ? C'est pas vrai ? À 17 ans ? Et en faire la couverture ? Même si la photo est censée être une version robot de moi, je n'ai pas donné mon accord pour ça", s'est-elle insurgée. "4, vous m'avez retiré tous mes p*tain de cheveux ? Honte à vous", a conclu Billie Eillish, qui a reçu le soutien de son imposante communauté.

Face à la polémique, Nylon a répondu. "Pour cette couverture, notre intention n'était pas de créer un look confus ou insultant pour Billie Eilish. Il n'y avait que notre volonté d'honorer l'impact de Billie et de son travail en créant un avatar qui fait partie d'une série de couvertures sur les artistes digitaux. C'est une création 3D créée en hommage à ses performances et à l'effet positif qu'elle a sur des millions de personnes à travers le monde", a justifié le magazine. Billie n'a pas fait part de son souhait de mener une action en justice.

Pas d'opinion sur son corps

En mai dernier, elle expliquait les raisons de son look dans une vidéo réalisée pour Calvin Klein : "Je ne veux pas que le monde sache tout sur moi. C'est pour ça que je porte des vêtements amples. Personne ne peut avoir d'opinion sur mon corps si personne n'a vu ce qu'il y a en dessous." En couverture de V Magazine en août 2019, elle était revenue sur des photos volées la montrant vêtue d'un T-shirt moulant au large décolleté. "Les commentaires positifs sur ma façon de m'habiller prennent parfois des airs de slut-shaming. Du genre : 'Le fait que tu t'habilles comme un mec est génial, car ça permet à d'autres femmes de s'habiller comme des mecs, et de ne pas passer pour des p*tes.' Je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça comme du slut-shaming et j'insiste sur le fait que je déteste profondément ça", avait-elle expliqué.