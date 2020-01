Billie Eilish : La chanteuse de 18 ans révèle avoir voulu se suicider

Billie Eilish joue la carte de la transparence et de la sincérité. Interrogée par la journaliste Gayle King, le 23 janvier 2020 dans l'émission This Morning sur la chaîne CBS – à l'occasion de la prochaine cérémonie des Grammy Awards –, la chanteuse a évoqué ses tendances suicidaires.

L'interprète du tube Bad Guy (730 millions de vues sur YouTube) a donc évoqué sa célébrité soudaine et tous les avantages et défauts qui s'y rattachent, notamment la pression et le rapport aux fans. Une période compliquée pour la demoiselle visiblement peu préparée au show business. "J'étais tellement malheureuse l'an dernier [en parlant de 2018, la séquence ayant sans doute été enregistrée avant les fêtes de fin d'année, NDLR]. Tellement mal, au point d'être anéantie, sans aucune joie. Je pensais pas que j'irais jusqu'à mes 17 ans", a-t-elle déclaré.

Alors que la journaliste lui demandait si elle pensait vraiment la phrase "je veux en finir avec moi", qu'elle prononce sur le titre Burry a Friend, Billie Eilish a confirmé. "Ouais. Je me souviens de cette fois où j'étais à Berlin et j'étais seule à l'hôtel, et je me rappelle qu'il y avait une fenêtre. Je me souviens avoir pleuré car je m'étais mise à penser à la manière dont j'allais mourir, j'allais le faire", a-t-elle relaté, ajoutant ne pas avoir franchi le pas en pensant à sa mère et à la peine immense que cela qui lui aurait causé pour le restant de ses jours.

À seulement 18 ans, celle qui vient d'être retenue pour interpréter la chanson phare du prochain film de la saga James Bond intitulé Mourir peut attendre – elle est la plus jeune interprète choisie pour cet exercice – est déjà obligée de suivre une thérapie pour lutter contre ses troubles mentaux. Elle estime toutefois se sentir nettement mieux dans sa peau aujourd'hui et veut profiter de sa notoriété pour alerter ses fans qui souffrent aux aussi de divers troubles. "Je les attrape par les épaules et je leur dis : 'S'il-vous-plait, prenez soin de voir et soyez bons envers vous-même et les autres. Ne faites pas le pas de trop et ne vous blessez pas'", a-t-elle conclu.