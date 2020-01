Billie Eilish : À Hawaï, l'artiste de 18 ans se dévoile en maillot

Billie Eilish, qui connait une notoriété mondiale depuis son album Where we fall asleep, where do we go ?, est également connue pour son style singulier. Elle porte des vêtements amples pour ne pas que son corps soit instrumentalisé. "Je ne veux pas que le monde sache tout sur moi. C'est pour ça que je porte des vêtements amples. Personne ne peut avoir d'opinion sur mon corps si personne n'a vu ce qu'il y a en dessous", avait-elle confié à V Magazine en août dernier.

"Les commentaires positifs sur ma façon de m'habiller prennent parfois des airs de slut-shaming. Du genre : "Le fait que tu t'habilles comme un mec est génial, car ça permet à d'autres femmes de s'habiller comme des mecs, et de ne pas passer pour des p*tes." Je ne peux pas m'empêcher d'interpréter ça comme du slut-shaming et j'insiste sur le fait que je déteste profondément ça", avait-elle ajouté, réagissant alors à des photos volées d'elle vêtue d'un débardeur moulant.

Dans une interview à Teen Vogue réalisée en novembre dernier, Billie Eilish déclarait que sa poitrine était la partie préférée de son corps. "Mes seins ! C'est la vérité ! C'est ce que je préfère chez moi", déclarait-elle. Peut-être a-t-elle décidé d'en dévoiler un peu plus...