Lil Nas X commercialise des baskets avec du sang humain, Nike porte plainte

Lil Nas X et MSCHF ont créé le buzz à cause de chaussures qui contiennent du sang humain. Le chanteur et le collectif ont en réalité customisé une célèbre paire de baskets Nike. La marque américaine les poursuit en justice.

Après la musique, Lil Nas X part à la conquête de la planète Mode. Cette opération tourne au fiasco : sa création lui a valu une plainte déposée par un géant du sportswear, à cause de chaussures d'inspiration satanique contenant une goutte de vrai sang humain. À lire aussi Harvey Weinstein, les testicules en sang : une femme qu'il tentait de violer a répliqué Nicolas Sarkozy : son frère François pris pour cible ? Il porte plainte Faustine Bollaert porte plainte : une fausse carte d'identité à son nom circule L'info est signée Rolling Stone. Le site américain révèle que Nike a porté plainte contre MSCHF pour violation de marque déposée. La raison ? Le collectif artistique s'est associé à Lil Nas X pour commercialiser une paire de Nike Air Max 97 customisée et rebaptisée Satan Shoes ("les chaussures de Satan"). Les Satan Shoes possèdent plusieurs références au diable. Elles ont été produites à 666 exemplaires, qui se sont tous vendus le jour même de leurs sorties, ce lundi 29 mars 2021. Une boucle dorée en forme de sigil de Baphomet, le logo officiel de l'Église de Satan est également présente sur les lacets. La phrase I Saw Satan ("J'ai vu Satan" en anglais), ainsi que les noms du collectif MSCHF et Lil Nas X y sont gravés. Un extrait de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 18 est également imprimé sur le côté. Ce passage de la Bible dit : "Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair". Sur les talons des baskets, les lettres MSCHF et le nom de Lil Nas X apparaissent encore. La bulle d'air contient de l'encre rouge et une goutte de sang humain, donné par des membres du collectif.

"Nous n'avons pas de relation avec Lil Nas ou MSCHF. Nike n'a pas créé et n'a pas commercialisé les chaussures, et nous n'en faisons pas la promotion", a d'abord confié un porte-parole de Nike à Rolling Stone. La marque est allée plus loin en poursuivant le collectif MSCHF en justice. Dans sa plainte, Nike insiste sur le fait que les chaussures de Satan de Lil Nas X sont sorties "sans approbation ni autorisation". Le modèle a déjà "nui de manière significative à la bonne volonté de la marque, au sein de clients qui croient que Nike soutient le satanisme."