Megan Thee Stallion : Canon en lingerie pour la marque de Rihanna

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Megan Thee Stallion s'y lance, soutenue par des millions de followers. La rappeuse et égérie de la marque de lingerie de Rihanna devient une mère Noël torride et les gâte avant l'heure...

Megan Thee Stallion compte près de 17 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié ses photos de la nouvelle campagne de Savage X Fenty, la marque de sous-vêtements de Rihanna. Megan en est devenue l'égérie au printemps dernier. À l'approche des fêtes de fin d'année, la bombe de 25 ans inspire ses millions de fans à sortir le grand jeu pour achever 2020 et commencer 2021.

En soutien-gorge et string, d'humeur romantique en rouge ou fatale en noir, Megan embrase la toile. La célèbre interprète de WAP (sa collaboration avec Cardi B) réalise un numéro de charme supplémentaire après s'être mise en scène au défilé Savage X Fenty, sortie sur Amazon Prime Video à la mi-octobre.