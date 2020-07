Megan Thee Stallion : Tory Lanez lui aurait tiré dessus, une dispute en cause

Blessée au pied par balles, Megan Thee Stallion aurait été victime de Tory Lanez. Tôt dimanche matin, l'artiste texane, son amie Kelsey Nicole et le rappeur rentraient d'une soirée chez Kylie Jenner. Alors qu'on les disait proches (et peut-être un peu plus...), une dispute aurait éclaté entre eux dans la voiture, alors qu'ils retournaient à leur domicile.

C'est ce que TMZ.com rapporte, de sources concordantes liées à l'enquête autour de cette agression, le jeudi 16 juillet 2020. La dispute aurait éclaté dans le SUV avec chauffeur qui les ramenait à la maison. À un moment, Megan et Kelsey voulaient sortir du véhicule.

TMZ précise que Tory aurait ouvert le feu à l'intérieur du véhicule, touchant Megan Thee Stallion (25 ans) au pied, à deux reprises. Nos confrères américains ont également publié une vidéo de l'intervention des forces de l'ordre lors de la fusillade. On y voit l'artiste sortir du SUV, laissant des marques ensanglantées alors qu'on lui crie de s'écarter du véhicule et de se mettre à genoux. Saignant énormément, Megan s'assoie par terre, puis se couche sur le ventre, sur ordre des policiers.

On voit également Tory Lanez allongé sur le sol, ainsi que Kelsey Nicole un peu plus loin. TMZ.com, qui possède d'excellentes sources judiciaires, a précisé que le rappeur a été arrêté et placé en garde à vue pour "possession d'arme dissimulée". Si le tireur est bel et bien lui, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté pour les graves blessures de Megan Thee Stallion ? Nos confrères expliquent que les circonstances des tirs sont floues et qu'ils pensent que Tory Lanez dira qu'ils étaient accidentels.

De plus, Megan a d'abord dit à la police qu'elle s'était coupé le pied avec du verre. Cette affaire pourrait donc être reconduite, cette fois avec des charges de violences conjugales. Les témoins ont, pour l'heure, refusé de collaborer avec la police.

Tory Lanez (27 ans) a été placé en détention provisoire, mais a été libéré sous caution quelques heures plus tard. Il devra s'expliquer sur son port d'arme illégal devant une cour de Los Angeles, le 13 octobre prochain.