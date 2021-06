Diaporama Cardi B enceinte de son 2e enfant avec Offset : photo nue pour confirmer l'heureuse nouvelle

Cardi B et son compagnon Offset vont bientôt avoir un deuxième enfant !

Le clip sulfureux de Cardi B pour son single "Up".

Cardi B et son mari, le rappeur Offset sont allés dîner au restaurant en famille au restaurant "Tao" à Los Angeles, le jour de la fête des pères.

Cardi B a rejoint le casting du film "Fast and Furious 9".

Cardi B et son mari le rappeur Offset quittent Craig's à West Hollywood le 30 avril 2021.

Cardi B et son compagnon Offset quittent le restaurant "Craig's" à Los Angeles, après un dîner en amoureux. Le 29 avril 2021.

Offset et sa compagne Cardi B à la sortie d'une boutique Louis Vuitton à Los Angeles, le 22 janvier 2021.

Cardi B et son mari Offset sont allés dîner au restaurant avec leur fille Kulture Kiari Cephus (habillée en Burberry) à Los Angeles le jour de la fête des pères, le 21 juin 2020.

Cardi B et son compagnon Offset - Soirée "Pre-GRAMMY Gala and GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Sean "Diddy" Combs" dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles, le 25 janvier 2020.