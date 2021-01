Cardi B : Robe moulante et string apparent en pleine rue, son mari Offset adore

Même dispensée de concerts et de tapis rouge, Cardi B arrive à surprendre grâce à ses looks ! La rappeuse est récemment sortie avec une robe trompe-l'oeil, inspirée de ses jolies formes et tatouages. Son mari Offset n'a d'yeux que pour elle.

Cardi B et Offset sont parents d'une fille prénommée Kulture (2 ans). Ils sont parvenus à garder leur petite famille après une deuxième envie de divorce, datant du mois de septembre 2020. La célèbre interprète du tube WAP avait lancé la procédure auprès du tribunal d'Atlanta, en Géorgie, pour être légalement séparée de son époux qui l'avait à nouveau trompée. "Offset l'a trompée pendant presque toute la durée de leur relation, mais Cardi passait outre à cause du bébé. Elle ne voulait pas être dans l'embarras. Mais elle a fini par en avoir assez", avait confié une source restée anonyme à People. Restés proches, Cardi et Offset ont fini par se réconcilier.

