Cardi B gênée : sa fille Kulture la surprend en pleine vidéo sexy

Une vidéo qui a fait rire de nombreux internautes, tous fans de la petite fille et de sa maman. "Magique", "Elle est si mignonne ! Je me tords de rire, c'est tellement drôle. L'expression de ton visage n'a pas de prix !", "Cardi B a fait un regard du style "Oups... Je suis grillée"", ont par exemple écrit quelques abonnés de la star.

Pour rappel, l'interprète du titre I Like It s'est récemment réconciliée avec le père de Kulture. Après avoir voulu divorcer en septembre dernier, elle a finalement fait machine arrière et décidé de redonner une chance à son couple. "Je ne suis qu'une fille... Un jour, je suis heureuse et le lendemain, je veux tout casser (...) Et c'est vraiment dur de ne pas avoir de sexe...", a-t-elle déclaré (toujours très cash) lors d'un live Instagram en octobre dernier.