Kylie Jenner : Féline et sexy aux côtés de Cardi B et Meg Thee Stallion

Kylie Jenner est une des célébrités les plus sexy de la planète, un statut qu'elle conforte à chaque publication sur Instagram. Elle s'y emploie également dans un nouveau clip de rap. La bombe forme avec Cardi B et Megan Thee Stallion un trio irrésistible...

Star de télé-réalité, influenceuse, créatrice de produits de beauté, et désormais figurante de clips de musique ! Kylie Jenner se met en scène dans celui de Cardi B et Megan Thee Stallion, qui illustre la chanson WAP. Kylie est la figurante star de la vidéo. Elle y apparaît, toute de léopard vêtue, sur une création de Rey Ortiz.

Habillée d'une cape, d'un corset, d'une culotte, de gants et de cuissardes au motif du félin, Kylie marche dans le couloir d'une villa et adresse aux internautes un regard de braise. À la fin de sa séquence, la maman de Stormi (2 ans, née de sa relation avec Travis Scott) ouvre une porte. Dans la pièce, Cardi B, en grand écart entre deux chaises et également habillée en léopard, entame son couplet.