Kylie Jenner : Pour Stormi, cet incroyable cadeau à 200 000 dollars

Quand tes parents s'appellent Kylie Jenner et Travis Scott, il est normal de recevoir des cadeaux hors de prix visiblement... Mais tu ne t'attends pas forcément à recevoir un poney à 200 000 dollars (environ 170 000 euros). Comme le révèle le Daily Mail, le 25 juillet 2020, la fillette de 2 ans a reçu en cadeau ce poney de concours gris pommelé, prénommé Frozen, clin d'oeil à l'incontournable dessin animé Disney.

L'hongre viendrait d'arriver au sein de la luxueuse propriété de Kylie Jenner, près de Los Angeles, après un long voyage en avion depuis son pays d'origine : la Hollande. Citant des sources ayant eu accès au contrat, le Daily Mail explique qu'il a fallu entre 7000 et 10 000 dollars, rien que pour rapatrier Frozen jusqu'en Californie. Des frais d'expédition qui s'ajoutent évidemment aux 200 000 dollars correspondant au prix du poney.

"Le plus célèbre des poneys, Frozen ! On a appris qu'il avait atterri à Los Angeles et qu'il vit sa meilleure vie avec une petite fille prénommée Stormi. Kylie Jenner s'est assurée que sa fille ait le plus spécial des poneys sur Terre. On attend de voir les photos de Stormi et Frozen !", a annoncé l'élevage Stal Wilten, un élevage de chevaux de sports spécialisés dans le hunter et le CSO.

"Frozen restera en quarantaine pour 14 jours désormais. Stormi ne sait probablement pas encore qu'il est arrivé. C'est un poney très connu pour une petite fille très célèbre", a même lâché une source au Daily Mail. Encore un peu de patience avant de découvrir les clichés de l'équidé avec sa nouvelle propriétaire...