Kaley Cuoco (Big Bang Theory) : Étranges confidences sur son mariage

Au micro de E! News, Kaley Cuoco s'est laissée aller à de rares confidences sur sa relation avec Karl Cook, son mari depuis plus d'un an. "On est en train de construire la maison de nos rêves et nous allons donc vivre sous le même toit pour l'éternité", explique l'actrice américaine. En effet, en mai 2019, la passionnée d'équitation a mis sa maison en vente pour près de 7 millions de dollars. La demeure de 20000 m2 appartenait à Khloé Kardashian et Lamar Odom, avant leur divorce. Il semblerait donc que Kaley Cuoco et son mari aient eu envie de changement, et d'enfin vivre dans une maison qui leur correspond.

La suite de ses confidences est un peu plus perturbante. "Nous avons fait un mariage très inconventionnel, vous savez. Nous avons plusieurs résidences que nous visitons souvent. Nous ne sommes pas tous les jours ensemble", explique l'actrice de 33 ans à nos confrères américains.

Des confidences d'autant plus étonnantes que Kaley Cuoco affirmait tout le contraire en novembre dernier. Questionnée sur son récent mariage avec Karl Cook, elle répondait être comblée dans sa jeune vie maritale. "C'est ce qu'il y a de mieux ! Pour moi, le mariage a changé beaucoup de choses. Je suis tellement heureuse de le retrouver à la maison chaque jour. C'est le mec de mes rêves", avait-elle confié à Entertainment Tonight.

Avant de s'unir avec Karl Cook, qui est cavalier professionnel, Kaley Cuoco avait été mariée au joueur de tennis Ryan Sweeting. Ils s'étaient fiancés après trois mois de relation, avant de se marier puis de divorcer en l'espace de quelques mois.