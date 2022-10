Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) enceinte de son premier enfant : le futur papa n'est pas un inconnu

L'actrice américaine Kaley Cuoco attend son premier enfant ! L'emblématique Penny de The Big Bang Theory est enceinte de son premier enfant et l'a dévoilé avec un enthousiasme non dissimulé sur Instagram. À 36 ans, la star construit sa famille, au côté de son amoureux, lui aussi acteur, Tom Pelphrey. Les fans de la série Ozark auront reconnu l'homme de 40 ans, qui n'est autre que Ben Davis dans la troisième saison du show.

C'est avec un post Instagram que la pétillante Kaley Cuoco a annoncé l'heureux événement à venir. Elle a publié une série de tendres photos avec son compagnon où on peut notamment les voir déguster un gâteau avec une garniture rose bonbon. Une façon de révéler le sexe du bébé. Elle a également montré un petit body confectionné pour le futur enfant ainsi qu'un test de grossesse positif, tenu par la comédienne au côté de l'homme de sa vie. En légende, elle a écrit : "Une petite fille Pelprey va arriver en 2023 ! Je suis plus que bénie ! Je t'aime Tommy." Des clichés que Tom Pelphrey a également partagé, précisant : "Et ensuite, c'était ENCORE MIEUX ! Je t'aime plus que l'infini Kaley."