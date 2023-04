Kaley Cuoco maman pour la 1ère fois, elle dévoile le visage et le prénom à rallonge de sa fille !

Carnet rose pour la famille Big Bang Theory ! Kaley Cuoco vient d'annoncer, sur les réseaux sociaux, qu'elle était devenue maman pour la toute première fois. Sur son compte Instagram, la comédienne de 37 ans a partagé plusieurs photographies, le samedi 1er avril 2023... et il ne s'agit pas d'un poisson d'avril ! Sur ces images, on découvre l'actrice et son compagnon Tom Pelphrey avec leur petite fille, née le 30 mars dernier, dans les bras. Dans le message qui accompagne ce joli faire-part, on découvre notamment le prénom du bébé.

"Je vous présente Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nouvelle lumière de nos vies, écrit Kaley Cuoco. Merci aux docteurs, aux infirmières, à la famille et aux amis qui nous ont immensément aidés ces derniers jours. Nous sommes réellement bénis. Tommy ne pensait pas que je pouvais tomber encore plus amoureuse que de lui, mais c'est arrivé !" Le jeune papa a également décrit son émotion sur Instagram, confirmant la date de naissance de sa fille, le 30 mars 2023, expliquant que son coeur était "rempli d'amour et de gratitude" depuis qu'il avait posé les yeux sur ce joli miracle.

L'histoire d'un coup de foudre

Kaley Cuoco avait annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant sur les réseaux sociaux en octobre 2022. Elle avait dévoilé un gâteau garni de couleurs roses, indiquant le sexe du bébé, mais aussi un petit body et un test de grossesse positif. "Une petite fille Pelprey va arriver en 2023, se réjouissait-elle Je suis plus que bénie ! Je t'aime Tommy." Les choses roulent, décidément, entre ces deux-là. Kaley Cuoco a croisé son cher et tendre lors d'une soirée de présentation d'une nouvelle saison de la série Ozark en avril 2021. Elle venait de divorcer de Karl Cook et a vécu un véritable coup de foudre. "Mon manager m'a fait venir en tant qu'invitée et c'est là que je l'ai vu, racontait-elle dans l'émission Extra. C'était comme si des anges commençaient à chanter 'Hallelujah !' C'était vraiment magique... parfait !" Un véritable coup du sort qui a porté ses fruits !