Johnny Galecki (Big Bang Theory) se sépare de sa compagne, 11 mois après la naissance de leur fils

Ca a été l'année la plus épineuse de ma vie

Difficile de voir une ombre à ce joli tableau. Si ce n'est que Johnny Galecki avait assuré préférer avoir une fille... avant de découvrir le sexe du bébé. Depuis le mois d'avril 2020, les amoureux avaient cessé d'apparaître ensemble sur les réseaux sociaux. Et puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, la séparation s'est avérée être bel et bien réelle. Le confinement aurait-il eu raison des jeunes parents ? Qu'importe. Sur son compte Instagram, Alaina Meyer n'a pas évoqué sa rupture. Le 23 novembre 2020, elle s'est toutefois réjouie d'être maman en partageant une série de photographies de sa grossesse et de la naissance d'Avery, dont certaines images en compagnie du héros de The Big Bang Theory.

"Ca a été l'année la plus épineuse de ma vie, a-t-elle écrit. Avec les plus hauts des hauts et les plus bas des bas. Mais même dans les moments difficiles, il y avait ce petit garçon en parfaite santé qui avait besoin de moi et qui me permettait de garder les pieds sur terre et de me recentrer. C'est absolument dingue de voir comme le temps file. Le regarder grandir est le plus beaux des cadeaux. Je suis reconnaissante de savoir que notre aventure continue..."