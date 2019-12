Johnny Galecki papa à 44 ans : sa compagne de 22 ans a accouché

Après l'arrêt de The Big Bang Theory, Johnny Galecki a trouvé une toute nouvelle occupation : celle de père de famille. L'acteur de 44 ans et sa compagne, Alaina Meyer, ont annoncé la naissance de leur premier enfant sur les réseaux sociaux, le mercredi 4 décembre 2019. Dans une jolie photo sépia, on peut voir les mains de l'acteur et celles de sa petite amie tenir les minuscules doigts de leur fils, prénommé Avery.

"C'est avec des des mains pleines d'amour que nous accueillons notre merveilleux fils dans cet incroyable monde. Merci à tous pour votre amour et votre soutien", a tendrement écrit Johnny Galecki sur Instagram. Les jeunes parents ont pu recevoir les félicitations de nombreux fans et amis, dont Kaley Cuoco, son ancienne partenaire à l'écran.