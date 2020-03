Kaley Cuoco va emménager avec Karl Cook... deux ans après l'avoir épousé !

Il était temps ! En couple avec Karl Cook depuis mars 2016, mariée avec le cavalier hippique depuis le 30 juin 2018... Kaley Cuocone ne vit toujours pas avec lui. Mais voilà qu'après des mois d'attente, les tourtereaux vont enfin pouvoir sauter le pas. "Pouvoir", parce que s'il résidait chacun de leur côté jusqu'à présent, c'est surtout pour des raisons techniques. Le couple se faisait construire une maison de rêve et patientait jusqu'à la fin de la construction pour vivre cette nouvelle étape main dans la main. La date du jour J vient de tomber.

La maison est presque prête, Kaley Cuoco pas tout à fait. Actuellement, la jeune comédienne de 34 ans est géolocalisée de l'autre côté de l'Amérique, à New York, en plein tournage de la nouvelle série HBO Max intitulée The Flight Attendant – avec Michiel Huisman, l'un des multiples interprètes de Daario dans Game of Thrones, et Zosia Mamett, géniale Shoshanna dans Girls. L'aménagement à Los Angeles est donc prévu, après quelques derniers travaux et quelques scènes, au mois d'avril. "On est surexcités, explique-t-elle dans l'émission Access on Monday. On n'a toujours pas passé une seule nuit là-bas !"