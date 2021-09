Kaley Cuoco divorce : l'actrice et Karl Cook annoncent la fin de leur mariage

Nouvelle déception amoureuse pour Kaley Cuoco. La star de la populaire série The Big Bang Theory vient d'annoncer à People qu'elle et son mari, Karl Cook, ont décidé de se séparer.

Dans un communiqué, le couple tout juste séparé dévoile les dessous de cette rupture : "Malgré un amour et un respect profonds l'un pour les autres, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont conduits dans des directions opposées. Nous avons tous les deux partagé une grande partie de notre relation publiquement, alors bien que nous préférions garder cet aspect de notre vie personnelle privé, nous voulions être ouverts dans notre vérité ensemble. Il n'y a pas de colère ou d'animosité, bien au contraire. Nous avons pris cette décision ensemble avec beaucoup de respect et de considération l'un pour l'autre et vous demandons de faire de même en comprenant que nous ne partagerons aucun détail supplémentaire ni ne commenterons davantage."

Décidément la vie sentimentale de l'actrice de 35 ans est pour le moins en dents de scie. Depuis bientôt 20 ans, elle enchaîne les relations, et les ruptures. Après avoir fréquenté son partenaire de The Big Bang Theory, Johnny Galecki, de 2007 à 2009, elle est sortie pendant un an avec le musicien Christopher French (qui a une nouvelle célèbre épouse). Elle a ensuite vécu des histoires rapides avec le musicien Bret Bollinger et l'acteur, et interprète de Superman, Henry Cavill. Nouvelle relation sérieuse en 2013 avec le joueur de tennis Ryan Sweeting, qu'elle épouse après seulement 5 mois d'idylle. Le mariage dure moins de 2 ans.

Elle pensait avoir trouvé le bon avec le cavalier Karl Cook. Le désormais ex-couple s'était fiancé et marié en 2017 et vivait une union moderne. En effet, ils ne vivaient pas ensemble les premières années. Finalement en 2020, les époux décidaient de faire toit commun. La vie a 2 a-t-elle eu raison de leur couple ?

Si côté perso, Kaley Cuoco vit un nouveau drame, heureusement, tout va bien côté pro. Elle est la nouvelle tête d'affiche de la série d'HBO The Flight Attendant, qui a reçu des critiques dithyrambiques pour sa première saison. Le rôle lui a d'ailleurs valu une nouvelle nomination aux prestigieux Golden Globes. Et la talentueuse blonde n' a pas le temps de se morfondre, elle tourne actuellement la comédie romantique Meet Cute avec l'humoriste (et serial lover fraîchement célibataire) Pete Davidson.