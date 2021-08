Phoebe Dynevor et Pete Davidson, c'est déjà fini ! La raison de leur rupture dévoilée

La relation longue distance, ce n'est pas pour eux ! Après 5 mois de romance, c'est déjà terminé entre Phoebe Dynevor et Pete Davidson. C'est en tout cas ce qu'affirme une source du Sun, citée le 15 août 2021. Les deux acteurs auraient bien essayé de faire marcher cette romance entre l'Angleterre et les Etats-Unis, en vain. Leurs plannings de tournages respectifs auraient eu raison de leur idylle naissante.

La source du tabloïd explique que l'actrice anglaise Phoebe Dynevor (26 ans) est accaparée par le tournage de la seconde saison de La Chronique des Bridgerton, la série qui l'a révélée l'an dernier sur Netflix. De son côté, l'Américain Pete Davidson (27 ans) est pris outre-Atlantique par ses sketchs pour l'émission Saturday Night Live. Il vient également de commencer le tournage d'un nouveau film intitulé Meet Cute, avec l'actrice Kaley Cuoco. La dernière apparition du couple remontait au mois de juillet dernier, à Londres, lorsque les deux acteurs ont pris place dans les tribunes du tournoi de Wimbledon.

"Depuis qu'il est rentré aux États-Unis, il ne l'a pas vue. Évidemment, toutes les restrictions de voyage en raison de la pandémie n'ont pas aidé (...). C'était assez révélateur quand Phoebe s'est rendue en Croatie avec ses amis cette semaine plutôt que d'aller voir Pete en Amérique." Selon la source du Sun, Phoebe Dynevor et Pete Davidson ne sont pas fâchés pour autant : "C'était intense pendant que ça a duré et ils se soucient vraiment tous les deux l'un de l'autre. Mais la distance les a mis à rude épreuve (...). Ils se sont amusés et resteront proches, mais à moins que quelque chose de radical ne change, leur relation ne se rétablira pas."

Une rupture qui pourrait soulager Sally Dynevor, la mère de Phoebe Dynevor... L'actrice de 58 ans, connue pour avoir joué dans la série Coronation Street, préfèrerait en effet "quelqu'un d'un peu plus sain" pour sa fille qu'un Pete Davidson, davantage connu pour ses conquêtes que pour ses talents de comédien. Ces dernières années, l'Américain a en effet connu des relations plus ou moins longues avec les comédiennes Carly Aquilino, Cazzie David et Margaret Qualley, mais aussi avec la chanteuse Ariana Grande, avec qui il a été fiancé quatre mois. Avant de rencontrer Phoebe Dynevor, il a également flirté avec le jeune mannequin Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford.