Pete Davidson, sa rupture avec Ariana Grande : "C'était n'importe quoi"

Dans une interview à l'animateur radio Charlamagne Tha God publiée sur YouTube le lundi 24 février 2020, Pete Davidson se livre comme rarement sur ses relations amoureuses, notamment sur celle passée avec Ariana Grande. Pour la première fois, il explique comment la mort de Mac Miller a conduit à leur rupture.

"Je comprends totalement. Elle vous l'aurait dit de la même manière. Je lui ai dit : 'Écoute, j'ai compris. Fais ce que tu as à faire et je serais toujours là.' Je crois même que je lui ai dit : 'Je resterai là jusqu'à ce que tu ne veuilles plus de moi.' J'ai su que c'était à peu près terminé après cela", a expliqué le comédien du Saturday Night Live. "C'était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer ce que ça fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a vraiment aimé, de tout son corps et qu'elle ne jouait pas la comédie", poursuit Pete Davidson.

"C'était n'importe quoi. J'envoie mes prières à sa famille et à ses amis", a ajouté le comédien de 26 ans. Pour rappel, Ariana Grande s'est mis en couple avec Pete Davidson quelques jours à peine après sa rupture avec Mac Miller, en mai 2018. Ari et le rappeur américain avaient connu une belle histoire d'amour de deux ans. Après un petit mois de relation, la diva s'était déjà fiancée à l'humoriste, en juin 2018. Après la mort accidentelle de Mac Miller par overdose en septembre, Pete Davidson et Ariana Grande ont mis un terme à leur relation.