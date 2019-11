Pete Davidson, cash sur sa sexualité : "Je me masturbais sur Leonardo DiCaprio"

Plat, lisse et en plastique : voilà comment est représenté l'entrejambe de Pete Davidson sur la dernière couverture de Paper Magazine. Vous l'aurez compris, c'est grimé en Ken humain que l'humoriste américain est en Une du numéro de décembre, dont le thème est "Break the Internet 2019". Devenu un meme et phénomène des réseaux sociaux (qu'il a paradoxalement quitté), l'ex d'Ariana Grande avait toute sa place dans le magazine, qui lui consacrait par ailleurs un long entretien.

L'occasion pour Pete Davidson de se livrer avec une extrême franchise, révélant au passage son étonnant crush d'adolescent. "Bien, j'avais pour habitude de me masturber sur Leonardo DiCaprio. Hmm, genre, la façon dont il joue la comédie... Ouais, j'avais un énorme crush sur lui. J'avais un immense poster de lui tiré du film La Plage dans ma chambre", a confié l'humoriste de Comedy Central à Paper. "Quand Titanic est sorti, j'étais en CE2, il était si beau dans ses jeunes années. C'était le mec le plus cool, poursuit Pete. Je l'ai rencontré genre, deux fois. On s'est juste serré la main puis je partais très vite, c'était trop d'un coup." Loin de sortir du placard, Pete Davidson explique justement que ce n'était qu'un crush d'adolescent, une façon de découvrir sa sexualité.

Lancé sur le sujet, Pete en a dit un peu plus sur son intimité, notamment sur sa façon d'être une fois qu'il est en couple. "Quand je suis dans une relation sérieuse, je traite la personne comme si c'était une princesse. J'essaie d'être le plus galant possible parce que c'est ce que tu es censé faire. Si t'es en couple avec quelqu'un, tu dois faire en sorte qu'il se sente spécial. Mais des fois quand tu en fais trop, c'est pesant et elles prennent peur", estime-t-il. Celui qui se lancera bientôt dans le business de la weed a également souhaité adresser quelques mots à Ariana Grande, son ancienne fiancée : "J'espère qu'elle va bien, qu'elle est heureuse."

Pour rappel, après une idylle avec Margaret Qualley, Pete Davidson est en couple avec la superbe Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, depuis le mois d'octobre.

Retrouvez l'interview de Pete Davidson en intégralité dans le dernier numéro de Paper Magazine.