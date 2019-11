Kaia Gerger : Sous le charme de Pete Davidson, tactile à un dîner en amoureux

Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley... Pete Davidson a une vie amoureuse mouvementée ! Il en écrit un nouveau chapitre avec Kaia Gerber. Le couple présumé a passé son mardi soir en tête à tête dans un restaurant prisé, et la fille de Cindy Crawford était d'humeur tactile...

Une rumeur insistante prête à Kaia Gerber et Pete Davidson une relation secrète. Pourtant, le top model et son petit ami supposé ne se cachent pas. Ils ont été vus ce mardi 12 novembre 2019, à New York. Kaia et Pete ont dîné au restaurant japonais Sugarfish. D'autres clients de l'établissement ont décrit ce rendez-vous romantique à Us Weekly. "Ils ne faisaient que chuchoter, et elle n'a pas arrêté de tendre sa main pour toucher la sienne", confie une source non identifiée au site américain, repris par le Daily Mail. Le tabloïd britannique souligne que Kaia et Pete n'en étaient pas à leur premier date. Le 25 octobre dernier, une étudiante new-yorkaise les a surpris dans un autre restaurant, le Sadelle's, dans le quartier de SoHo.