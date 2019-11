Kaia Gerber et Pete Davidson : Amoureux sans retenue, ils s'embrassent goulûment

Sur le plan amoureux, Pete Davidson aura vécu une année 2019 mouvementée ! Il l'achève avec sa nouvelle petite amie, Kaia Gerber. Le couple passe le week-end à Miami et s'embrasse sans retenue sous le soleil.

C'est pour un mariage que Kaia Gerber et Pete Davidson ont posé leurs valises en Floride. Le fille de Cindy Crawford (18 ans) et son chéri ont assisté à la fête de cette union samedi soir (23 novembre 2019). Quelques heures plus tôt, ils se doraient la pilule à la piscine de leur hôtel et y ont échangé plusieurs baisers.

D'abord allongés sur des transats, puis dans la piscine, Kaia et Pete étaient d'humeur tactile, et impudique. Les amoureux se sont embrassés langoureusement devant d'autres clients de l'établissement, sortis eux aussi pour profiter de la météo. En bikini noir et lunettes de soleil, le top model a apprécié ce moment en tête-à-tête, avant de retrouver les autres invités du mariage, cette fois habillée d'une robe de circonstance.

Kaia Gerber et Pete Davidson sont en couple depuis le mois d'octobre. Les premiers soupçons sont apparus lors d'un déjeuner à deux dans un restaurant new-yorkais. Les deux célébrités ont ensuite eu plusieurs rendez-vous amoureux, confirmant les suppositions de leurs fans respectifs.

Avant de se rendre à Miami, Kaia et Pete ont passé la semaine à New York. La jolie brune a notamment assisté à la soirée de lancement du parfum "Daisy" de Marc Jacobs, dont elle est l'égérie.