Mort de Mac Miller : Trois de ses dealers inculpés pour meurtre

Les trois hommes arrêtés soupçonnés d'être liés à la mort de Mac Miller ont été inculpés par la justice américaine, mercredi 2 octobre 2019. Ils sont accusés d'avoir vendu des pilules d'oxycodone surdosées et contrefaites qui auraient causé la mort par overdose du rappeur, en septembre 2018. Les actes d'accusation des prévenus C. Pettit, S. Walter et R. Reavis ont été prononcés par la cour fédérale de Californie.

TMZ.com, qui a pu consulter les documents du procès, indique que Mac Miller avait commandé dix "bleues", soit de l'oxycodone, ainsi que de la cocaïne et du Xanax. Seulement, les pilules que l'artiste a reçues étaient en réalité contrefaites et contenaient du fentanyl en grande quantité, un puissant opioïde cinquante fois plus puissant que l'héroïne qui fait des ravages aux États-Unis. Peu cher, il est massivement consommé chez les étudiants.

Toujours selon TMZ.com, Mac Miller aurait "écrasé les pilules, sniffé des traces", ce qui aurait causé sa mort. "Mais au lieu de lui fournir de l'oxycodone authentique (...), C. Pettit est accusé d'avoir vendu à Mac Miller des pilules contrefaites contenant du fentanyl", avait expliqué le procureur Nick Hanna début septembre après l'arrestation d'un premier dealer. Les trois hommes risquent la prison à perpétuité.

Le 5 septembre dernier, nous apprenions ainsi l'arrestation de C. Pettit. "Pettit et d'autres individus ont distribué ces narcotiques à Malcolm James McCormick, 26 ans, connu sous le nom de scène Mac Miller, approximativement deux jours avant qu'il ne succombe à une overdose fatale à Studio City (Los Angeles), le 7 septembre 2018. Le centre médical de Los Angeles a ensuite procédé à l'autopsie, déterminant que Malcolm James McCormick était mort d'une overdose de plusieurs drogues, dont du fentanyl, de la cocaïne et de l'alcool", avait poursuivi le procureur.

Plus d'un an après la tragique mort de Mac Miller, TMZ.com annonçait que sa fortune de 11 millions de dollars avait été répartie entre sa famille et ses amis les plus proches.