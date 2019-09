Héritage de Mac Miller : Le montant de sa fortune dévoilé

La fortune de Mac Miller a officiellement été distribuée. Selon les informations de TMZ.com datées du 17 septembre 2019, l'artiste américain avait laissé 11 millions de dollars, qui ont été répartis entre sa famille et ses amis les plus proches.

Selon les documents officiels du notaire obtenus par nos confrères, la fortune de Mac Miller s'élevait précisément à 11,3 millions de dollars, ce qui comprend tous ses biens personnels et du cash. Une poignée d'amis du rappeur ont obtenu ses effets personnels, dont beaucoup de bijoux et "d'autres trucs cool", précisent nos confrères américains. Quant à sa famille, elle héritera de tout le reste.

Toujours selon ces documents, Mac Miller avait laissé des instructions spéciales. Un certain Bryan Johson, un ami, a hérité de tous ses vêtements et de son matériel électronique : sa télé, son ordinateur, ses iPads, etc. Un autre ami, Quentin Chandler-Cuff, a obtenu plus de 20 pièces de sa collection de bijoux, estimées à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Un autre proche, Dylan Rectenwald, obtiendra tous ses instruments et équipements musicaux. Mac Miller était un musicien et producteur talentueux, qui a accumulé de superbes pièces, dont une guitare estimée à 5 000 dollars. L'ex d'Ariana Grande a laissé toutes ses meubles à son ami Jimmy Murton. La famille de Mac Miller a pour sa part obtenu plus de 5 millions d'euros d'héritage.

Rappelons que Mac Miller est décédé d'une overdose de fentanyl le 7 septembre 2018. Quasiment un an après sa mort, le dealer qui lui avait obtenu cette drogue, de la cocaïne et un dérivé du Xanax, a été arrêté et placé en garde à vue.