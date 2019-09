Mort de Mac Miller par overdose : Son dealer placé en garde à vue

Rebondissement dans l'affaire du décès de Mac Miller. Quasiment un an jour pour jour après sa tragique mort, le 7 septembre 2018, le dealer qui a fourni la dose de fentanyl mortelle au rappeur américain a été arrêté. TMZ.com apprend ce 5 septembre 2019 qu'un certain Cameron James Pettits aurait été en partie tenu pour responsable dans le décès par overdose de Mac Miller.

Selon le rapport des autorités californiennes, que nos confrères ont pu consulter, le grand amour d'Ariana Grande aurait demandé des "percs" à son dealer, le diminutif de percocet, un médicament délivré sur ordonnance prescrit pour d'intenses douleurs et qui contient de l'oxycodone. Il contient également du fentanyl, opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne, qui fait des ravages aux États-Unis et au Canada. Cameron Jemes Pettis lui a bien livré ces pilules, responsables de son overdose.

"Pettits et d'autres individus ont distribué ces narcotiques à Malcolm James McCormick, 26 ans, connu sous le nom de scène Mac Miller. Approximativement deux jours avant qu'il ne succombe à une overdose fatale à Studio City (Los Angeles), le 7 septembre 2018. Le centre médical de Los Angeles a ensuite procédé à l'autopsie, déterminant que Malcolm James McCormick était mort d'une overdose de plusieurs drogues, dont du fentanyl, de la cocaïne et de l'alcool", peut-on lire sur le rapport de police.

TMZ.com apporte d'autres précisions concernant le décès de Mac Miller. Deux jours avant sa mort, Cameron James Pettits lui a livré des pilules de fentanyl, mais aussi de la cocaïne et du Xanax. Un autre dealer lui a également obtenu de l'oxy pure, des amphétamines, du Xanax et aussi de la cocaïne, en plus de l'attirail déjà livré auparavant. Ces deux personnes travailleraient "pour une dame", qui n'aurait pas encore été poursuivie en justice, toujours selon nos confrères. Seul Cameron James Pettits est inculpé dans le décès de Mac Miller. Il a été placé en garde à vue mercredi 4 septembre 2019.