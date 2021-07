Phoebe Dynevor et Pete Davidson en couple : première sortie en amoureux à Wimbledon

Ils ont souvent laissé courir les rumeurs à leur sujet, mais désormais, c'est bel et bien officiel : Phoebe Dynevor et Pete Davidson sont en couple et ils n'ont pas fini de partager leur bonheur avec le monde entier. En effet, alors qu'un bon nombre de ragots se faisaient déjà entendre depuis le mois de mars 2021, il a fallu attendre jusqu'en avril pour que leur romance soit enfin confirmée. Plus récemment, samedi 3 juillet 2021, l'héroïne de la série La Chronique des Bridgerton et le comédien de l'émission Saturday Night Live ont été aperçus, enlacés et plus amoureux que jamais.

Présents dans les tribunes du sixième jour du tournoi de Wimbledon, à Londres, lors du match opposant la tennisman américaine Coco Gauff à la Slovène Kaja Juvan, Phoebe Dynevor et Pete Davidson n'ont pas hésité à échanger quelques marques d'affection attendrissantes. Alors que l'actrice de 26 ans s'appuyait sur son cher et tendre, ce dernier a quant à lui fait de nombreux bisous sur le front de sa bien-aimée sous les yeux du public. Et pour bien célébrer sa sortie en public, le jeune couple n'a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens puisqu'il a partagé une coupe de champagne !