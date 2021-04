Phoebe Dynevor et Pete Davidson en couple : câlins et fous rires, ils ne se cachent plus !

Phoebe Dynevor et Pete Davidson ont fini de se cacher ! L'héroïne de la série La Chronique des Bridgerton et le comédien de l'émission Saturday Night Live ont confirmé leur romance. Une officialisation faite à la campagne, dans un champ, au cours d'une promenade en jogging...

La distance qui les séparait et qui les empêchait de prendre leur relation au sérieux, Pete Davidson l'a bravée ! Installé à New York, le comédien de l'émission Saturday Night Live a traversé l'Atlantique pour retrouver sa chérie Phoebe Dynevor au Royaume-Uni. Les deux amoureux ont été surpris dimanche 25 avril 2021 à Stoke, près de Manchester, comme le montrent des photos dévoilées par le Daily Mail. Ils ont profité d'une journée détente pour se balader à deux.

Tous les deux en jogging et baskets, sans masque, mais avec casquettes et lunettes de soleil, Phoebe et Pete ont échangé éclats de rire et gestes d'affection. Le week-end dernier, le couple s'est également rendu dans un supermarché pour faire quelques courses. Le doute n'est plus permis !