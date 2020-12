Ariana Grande bientôt mariée : une bague de fiançailles hautement symbolique

Pour Ariana Grande, 2020 se termine sous les meilleures auspices. La chanteuse américaine a annoncé ses fiançailles, le dimanche 20 janvier 2020. "Pour toujours et un peu plus encore", a écrit l'artiste de 27 ans sur Instagram, publiant une photo de son annulaire gauche, habillé d'une superbe bague sertie d'un diamant ovale et d'une perle. Une création originale.

En 2014, Ariana Grande expliquait sur Twitter que sa grand-mère avait fait fabriquer une bague ornée de cette même perle, originellement issue du bouton de manchette du costume de son grand-père. "Elle m'a dit qu'il lui avait dit dans un rêve que la perle me protégerai", avait-elle tweeté. Il semblerait que cette perle se retrouve aujourd'hui dans sa bague de fiançailles. Un choix très personnel et délicat de la part du futur marié, Dalton Gomez.

Cet agent immobilier californien semble avoir conquis le coeur d'Ariana Grande en seulement quelques mois. Ariana et Dalton Gomez font effectivement partie de ces couples qui ont décidé de ne plus se quitter après avoir été confinés ensemble. Ils avaient officialisé leur relation dans le clip Stuck with U, en feat avec Justin Bieber, le 8 mai dernier.

"Ils ne pourraient pas être plus heureux, ils sont si impatients. C'est un moment très heureux pour les deux et leurs parents respectifs sont ravis", a commenté une source à People. Dalton Gomez et Ariana Grande devraient fêter leur toute première année ensemble au mois de janvier.