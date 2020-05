Ariana Grande montre son nouveau chéri dans "Stuck with u", rempli de stars

L'occasion d'en savoir un peu plus sur la relation d'Ariana Grande et Dalton Gomez. "Ils ont le même cercle d'amis", a confié une source à E! News avant qu'ils n'officialisent leur couple. "Il était danseur avant et ils ont des amis en commun. Elle a pu rapidement le connaître assez bien avec le confinement. Ils passent beaucoup de temps à deux à la maison, ils commandent à manger, sinon ils restent enfermés", a complété cette source, restée anonyme.

TMZ.com rapportait le 25 mars dernier qu'Ariana et Dalton étaient confinés ensemble et qu'ils étaient en couple "depuis plusieurs mois". Il était notamment ce "mystérieux inconnu" qu'on l'avait vue embrasser dans un restaurant de Los Angeles au moins de février.