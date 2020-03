Ariana Grande en couple, l'identité de son nouvel amoureux dévoilée !

Voilà un excellent moyen de tester leur amour ! Tout juste sortie de sa relation avec Mikey Foster – du groupe Social House –, Ariana Grande a de nouveau trouvé chaussure à son pied. C'est ce que laissent croire, en tout cas, les différentes stories qu'elle poste sur Instagram en compagnie d'un mystérieux jeune homme nommé Dalton Gomez. Si Monsieur dispose d'un compte privé sur le réseau social, il a bien parmi ses followers l'interprète du titre Into you. Peu d'informations circulent à son sujet si ce n'est qu'il est agent immobilier pour l'Aaron Kirman Group et qu'il s'occupe de biens relativement luxueux, dont des villas situées à Malibu d'une valeur pouvant atteindre les 11 millions de dollars.

Elle n'était pas folle amoureuse de Mikey Foster

Ariana Grande est actuellement confinée, en quarantaine, avec son nouvel amoureux. Pendant neuf mois, jusqu'à il y a peu, la chanteuse de 26 ans papillonnait dans les bras de Mikey Foster. Une "amourette plaisante" qui n'aurait jamais débouché sur quelque chose de sérieux, expliquait une source proche au média américain Hollywood Life au moment de leur rupture. "Elle appréciait vraiment Mikey, mais elle n'était pas folle amoureuse de lui, précisait-on. Ils ont juste profité de leur complicité et ont essayé de voir si ça pourrait donner quelque chose de plus. Au final, ça n'est pas arrivé et il n'y a pas d'animosité. Ils se sont amusés et sont amis désormais. Aucun coeur n'a été brisé." Il faut dire qu'il a bien fallu se rendre à l'évidence.

Ariana Grande a-t-elle présenté Dalton Gomez à ses amis ?

Alors qu'elle était encore censée être en couple, Ariana Grande avait été grillée dans un bar de Northridge, à Los Angeles, en train d'embrasser un mystérieux jeune homme. L'histoire ne nous dit pas s'il s'agissait déjà de Dalton Gomez, mais cette petite sauterie n'a clairement pas arrangé les choses. "Mikey a réalisé que c'était fini entre lui et Ariana lorsqu'il a vu ces photos, ajoute une autre source. Il savait que c'était sérieux entre cet inconnu et Ariana parce que Njomza [la meilleure amie de la chanteuse, NDLR] était présente ce soir-là. Pour Mikey, ça voulait dire qu'Ariana était prête à le présenter à son groupe d'amis." Thank U... next !